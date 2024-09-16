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16 сентября 2024, 14:47 Читати українською

Инвесторы вернулись на рынки Центральной и Восточной Европы

Инвесторы вернулись на рынки Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Их активность превысила объем в 3,3 млрд евро в первом полугодии 2024 года, что означает рост на 41% в годовом исчислении и почти достигло годового объема 2023 года.

Инвесторы вернулись на рынки Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
Фото: depositphotos

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Инвестиции

В Чешской Республике общий объем инвестиций в первой половине 2024 года достиг приблизительно 859 млн евро. В течение этого периода мы наблюдали приток международного капитала в Чешскую Республику, составляющий около 11% от общего объема инвестиций.

В первой половине 2024 года в Венгрии наблюдался значительный спад инвестиционной активности: объемы достигли всего 140 млн евро, что примерно на 35% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Это замедление было в первую очередь обусловлено полным отсутствием доходных офисных операций впервые за всю историю.

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В Румынии объем инвестиций в недвижимость в первом полугодии 2024 года составил около 417 млн евро, что более чем вдвое превышает значение, зарегистрированное в первом полугодии 2023 года. Местные (румынские) инвесторы обеспечили лишь 26% объема инвестиций.

В Словакии объемы инвестиций в первом полугодии достигли приблизительно 120 млн евро, что является заметным снижением по сравнению с показателями предыдущего года.

Доминировали промышленные и логистические секторы, в то время как офисный и розничный секторы показали сдержанную активность из-за возросшего объема транзакций в предыдущие годы и превращения жилого сектора в важный класс активов. Несколько крупных транзакций могут быть завершены во втором полугодии.

Инвестиционный оборот в первом полугодии в Польше составил почти 1,7 млрд евро, что на 91% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Львиная доля этих инвестиций была представлена ​​двумя крупными портфельными сделками, включая продажу 49% обыкновенного пакета акций Vulcanion, принадлежащего CPI Property Group, за 250 млн евро фондам под управлением Sona Asset Management.

Валовая стоимость активов портфеля составляет около 1 млрд евро. Второй важной сделкой стало приобретение четырех торговых центров и двух гипермаркетов, принадлежащих Cromwell, компанией Star Capital Finance за 285 млн евро.

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Во втором квартале также произошла интересная перестановка между секторами в структуре инвестиций. Офисы обеспечили почти половину оборота, за ними следует розничный сегмент с долей около 30%.

Промышленные инвестиции составили 17% от общего оборота, в то время как секторы гостиничного и жилого сектора принесли около 3% каждый.

Более того, количество сделок в первом полугодии как в офисном, так и в торговом секторе уже превысило годовой результат 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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