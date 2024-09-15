Инвестиции в финтех в мире упали до $51,9 млрд — отчет KPMG

Общий объем мировых инвестиций в финтех, в том числе венчурных соглашений, частных инвестиций и M&A-соглашений, снизился с $62,3 млрд (2 287 сделок) во втором полугодии 2023 года до $51,9 млрд (2 255 сделок) в первом полугодии 2024 года. Об этом говорится в отчете KPMG.

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Сокращение инвестиций

Венчурные инвестиции сократились во всех ключевых регионах: в странах Америки — с $38,5 млрд до $36,7 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) — с $4,6 млрд до $3,7 млрд, в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) — с $19,1 млрд до $11,4 млрд.

Причина снижения стоимости сделок

Снижение стоимости сделок частично связано с уменьшением количества крупных сделок, поскольку финтех-инвесторы проявляли значительную осторожность.

Согласно опубликованному отчету KPMG Pulse of Fintech за первое полугодие 2024 года, в течение шести месяцев в мире состоялось всего пять финтех-соглашений стоимостью свыше $1 млрд.

Крупнейшим венчурным соглашением в сфере финтеха стало привлечение $999 млн британской компанией Abound.

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Несмотря на понижение общего размера инвестиций, размер региональных сделок дает основания для оптимизма.

Спад здесь был обусловлен исключительно уменьшением количества сделок в регионе EMEA — с 804 во втором полугодии 2023 года до 689 в первом полугодии 2024 года, тогда как в странах Америки количество сделок возросло с 1 066 до 1 123, а в регионе ASPAC — с 406 до 438 сделок.

Стоимость мировых соглашений по M&A

В первом полугодии 2024 года стоимость мировых соглашений по M&A составила $32,6 млрд по 264 сделкам по всему миру.

Страны Америки привлекли $26,8 млрд по 130 сделкам, регион EMEA — $5,5 млрд по 102 сделкам, а регион ASPAC — $310 млн по 31 сделке.

За первые 6 месяцев 2024 года венчурные инвестиции во всем мире составили $18,3 мл, из которых $9,3 млрд приходились на страны Америки, в том числе $7,6 млрд — на США, $5,4 млрд — на регион EMEA и $3,4 млрд. — на регион ASPAC.

Частные инвестиции во всем мире в первом полугодии 2024 года составили всего $979,5 млн. США привлекли $568,9 млн, регион EMEA — $402,8 млн, регион ASPAC — лишь $7,8 млн.

В то же время, корпоративные венчурные инвестиции составили $8,5 млрд, в том числе $4,4 млрд в странах Америки ($3,6 млрд в США), $2,23 млрд в регионе EMEA и $1,7 млрд в регионе ASPAC.

Инвестиции в платежный сегмент составили наибольшую долю инвестиций в финтех в первом полугодии 2024 года, составив $21,4 млрд.

Инвестиции в regtech составили $5,3 млрд, что значительно превышает $3,4 млрд, привлеченные за весь 2023 год.