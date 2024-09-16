Укрэнерго: 16 сентября меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются

16 сентября меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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«16 сентября меры по ограничению не прогнозируются», — сообщили в компании.

Однако сотрудники «Укрэнерго» попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 22:00.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00. Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно», — говорится в сообщении.

Напомним

12 сентября в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.

Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.