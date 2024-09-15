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15 сентября 2024, 15:38 Читати українською

SEC заявила, что никогда не называла токены ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что никогда не называла непосредственно токены ценными бумагами. Это следует из сноски в иске регулятора против биржи Binance, пишет incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что никогда не называла непосредственно токены ценными бумагами.

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«Как отметил этот суд и подтверждает SEC, используя термин „ценные бумаги криптоактивов“, Комиссия не подразумевает токен как таковой, а полный набор контрактов, ожиданий и договоренностей. […] Этот термин является сокращением», — говорится в выноске.

Также в бумагах указано, что регулятор «сожалеет» о любой неразберихе, которая могла возникнуть в связи с этим и обязуется больше не использовать его.

Главный юрисконсульт биржи Coinbase Пол Гревал прокомментировал ситуацию, указав на то, что SEC буквально использовала обозначение «цифровой ценной бумаги» по отношению к XRP в иске против Ripple Labs.

Его коллега из компании Variant Fund Джейк Червински также не остался в стороне:

«Я в шоке. Я даже не знал, что газлайтинг может быть столь экстремальным».

Ранее SEC уже подавала уточнение в иск против Binance. В нем она заявила суду, что не требует от него немедленного решения классификации криптоактивов как ценных бумаг.

В сообществе тогда отметили, что регулятор фактически признал статус криптовалюта как товаров. Однако эксперты считают иначе. По их мнению, это один из приемов Комиссии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
15 сентября 2024, 16:10
#
Перевзулися в повітрі як деякі недобанки:)))
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