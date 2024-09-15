Последний крупный американский банк в россии сворачивает работу

Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в рф по размеру активов, — сворачивает работу. Об этом сообщает Frank RG со ссылкой на заявление Citi.

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Что известно

С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами.

С 20 сентября перестанут работать все дебетовые карты «Ситибанка», с 25 сентября — остановятся операции по Системе быстрых платежей ЦБ, а также переводы, получение наличных на терминале, и покупки по QR-коду.

Напомним

Citigroup запланировала продать свой розничный бизнес в россии еще в начале 2021 года, а после вторжения рф в Украину решила де-факто его закрыть.

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Вслед за Citi российский бизнес сворачивают европейские банки, крупнейших из которых — Райффайзенбанк — с конца августа прекратил переводы за границу для большинства клиентов.

Совокупные активы иностранных кредитных организаций в рф на начало 2024 года составляли лишь $66 млрд. Это вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти вчетверо меньше рекорда, установленного в 2012 году ($239 млрд).