Один из крупнейших банков США свернет сеть своих банкоматов в РФ

Российская «дочка» одного из крупнейших банков США Citigroup Inc, Ситибанк, сообщила о сворачивании сети банкоматов в россии. Об этом сообщает Moscow Times.

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«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ „Ситибанк“. Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года», — говорится в сообщении банка для клиентов.

Большинство сделок клиентам теперь предлагают проводить в онлайн-банкинге Citibank.

Выход Citibank из России

Citigroup Inc сообщила в конце прошлого лета о закрытии российского подразделения, что должно было вылиться в списание около $170 миллионов.

В конце 2022 года российский банк «Уралсиб» выкупил портфель потребительских кредитов Ситибанка и продолжит обслуживание этих ссуд.

Так, соглашение с «Уралсибом» стало частью плана Citi по сокращению сделок и присутствию в России, объясняли в Citigroup ранее.

«Ситибанк» попал в число 45 банков, соглашения с акционерным капиталом которых ограничил президент России Владимир Путин.