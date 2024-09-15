15 сентября не планируется применение графика почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
На сегодня отключений электроэнергии не прогнозируют
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«15 сентября меры по ограничению потребления применяться не будут», — говорится в сообщении.
При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
Напомним
12 сентября в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.
Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
Источник: Минфин
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