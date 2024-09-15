ГУР совершило кибератаку на крупнейшие банки россии — СМИ

Что известно

«Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки россии. Киберспециалисты Главного управления разведки совершили очередную DDOS-атаку на банковскую систему россии. В результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, обеспечивающих деятельность оккупационных войск ВС рф», — говорится в сообщении.

Под киберудар, в частности, попали «Банк россия», «Тинькофф банк», «Газ банк» и платежная система «СБП».

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Пользователи во многих регионах россии жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться «личным кабинетом», прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут произвести онлайн-оплату за услуги.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 24 июля главное управление разведки Минобороны Украины организовало масштабную кибератаку на банковскую систему россии, парализовавшую работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории страны-агрессора.