Укрэнерго: 14 сентября не будут применять графики отключения света

Графики отключений

«14 сентября меры ограничения не прогнозируются», — говорится в сообщении.

Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 10:00 до 16:00.

Напомним

Вчера, 12 сентября, в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.

Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.