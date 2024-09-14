14 сентября в Украине не будут использоваться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Укрэнерго: 14 сентября не будут применять графики отключения света
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Графики отключений
«14 сентября меры ограничения не прогнозируются», — говорится в сообщении.
Украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией и избегать одновременного включения нескольких энергоемких приборов, особенно во время пиков с 10:00 до 16:00.
Напомним
Вчера, 12 сентября, в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.
Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
Комментарии