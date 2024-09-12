В Украине сегодня возвращаются отключение света

В четверг, 12 сентября, в Киеве, а также в ряде областей возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

С 13:00 до 00:00 будет действовать одна очередь отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях.

Напомним

Ранее в Укрэнерго сообщали, что 12 сентября применение мер ограничения электроэнергии не прогнозируется.

В то же время, уже утром компания предупредила о росте уровня потребления электроэнергии.

Ненастье обесточило 38 населенных пунктов в двух областях. При этом из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 602 населенных пункта.