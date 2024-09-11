Криптокошелек, который установили более 500 000 украинцев, благодаря встроенной банковской карте

Один из самых быстро развивающихся криптопроектов Украины снова показал мастер-класс по темпам набора аудитории. Разработчики Trustee Plus отчитались, что криптокошелек скачали и установили более 500 000 раз. Это делает проект рекордсменом по популярности и росту среди украинских Web3-компаний.

Основная причина такого прогресса кроется в специфике продуктов и расширении функциональности платформы. В качестве примера можно привести платежную карту Trustee Plus, позволяющую рассчитываться в магазинах с банковскими терминалами или в интернете. Она позволяет использовать для оплаты любой из доступных на платформе трех десятков активов.

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что карта Trustee Plus соответствует европейскому законодательству. Это гарантирует отсутствие ограничений, в последнее время свойственных финансовой системе Украины. Учитывая то, что количество выпущенных карт уже превысило 95 000, можно понять, насколько популярным оказался этот продукт.

Подкрепляют успех платежной карты Trustee Plus и другие функции и решения от компании. Команда предоставила пользователям возможность торговать на P2P-площадке, без комиссии пополнять счет в криптоактивах и обменивать стейблкоины, а также хранить средства в популярных монетах.

Кроме этого, большой отклик среди пользователей нашло предложение Trustee Plus о выводе на карту токенов популярных нынче «тапалок». Игроки получили реальную возможность конвертировать игровые активы в USDT и рассчитываться стейблкоинами в повседневной жизни.

«Мы всегда прилагали значительные усилия для удовлетворения потребностей наших клиентов. Скажу больше, наша команда старалась действовать на опережение и всегда смотрела в будущее. Благодаря этому пользователи Trustee Plus получают продукты и услуги, которые приносят им реальную пользу и предоставляют самые инновационные решения», — сказал CEO Trustee Plus Вадим Груша.

В компании заявили, что уже готовят запуск новых функций и разработок, способных сделать жизнь украинцев еще комфортнее. По мнению разработчиков, совершенствование и развитие Trustee Plus станет лучшей благодарностью клиентам, которые сделали выбор в пользу компании.

Какие еще сюрпризы готовит компания для пользователей мы, очевидно, узнаем в ближайшем будущем.