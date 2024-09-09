«Национальный кэшбек»: за неделю украинцы открыли 800 тысяч карт

За первую неделю работы программы «Национальный кэшбек» украинцы открыли 800 тысяч карточек. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия по случаю второй годовщины программы «Собственное дело», передает Укринформ.

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«На сегодняшний день уже 800 тысяч человек создали онлайн-карту и присоединились к системе», — отметила Свириденко.

По ее словам, такой результат свидетельствует, что люди будут получать помощь от государства, но очень сфокусированы — покупая исключительно украинские товары.

Свириденко подчеркнула, что программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.

«Минфин» писал, что начиная с 24 августа 2024 года украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал «Дия».

Как получить кэшбек

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кэшбек, потребителям нужно в банках дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кэшбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кэшбек.

Максимальный объем кэшбека — 3 тыс. грн в месяц.