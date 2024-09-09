За первую неделю работы программы «Национальный кэшбек» украинцы открыли 800 тысяч карточек. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия по случаю второй годовщины программы «Собственное дело», передает Укринформ.
«Национальный кэшбек»: за неделю украинцы открыли 800 тысяч карт
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«На сегодняшний день уже 800 тысяч человек создали онлайн-карту и присоединились к системе», — отметила Свириденко.
По ее словам, такой результат свидетельствует, что люди будут получать помощь от государства, но очень сфокусированы — покупая исключительно украинские товары.
Свириденко подчеркнула, что программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.
«Минфин» писал, что начиная с 24 августа 2024 года украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал «Дия».
Как получить кэшбек
Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.
Чтобы получать кэшбек, потребителям нужно в банках дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.
Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кэшбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кэшбек.
Максимальный объем кэшбека — 3 тыс. грн в месяц.
Комментарии - 8
банковская тайна и так не особо работает
навіть оплативши покупку в магазині чи на сайті ти вже порушив банківську тайну
от тільки як ти будеш користуватись своїм банківським рахунком якщо ніколи і ни з ким не будеш ділитися своєю банківською таємницею
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..