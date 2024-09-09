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9 сентября 2024, 17:55 Читати українською

«Национальный кэшбек»: за неделю украинцы открыли 800 тысяч карт

За первую неделю работы программы «Национальный кэшбек» украинцы открыли 800 тысяч карточек. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия по случаю второй годовщины программы «Собственное дело», передает Укринформ.

За первую неделю работы программы «Национальный кэшбек» украинцы открыли 800 тысяч карточек.

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«На сегодняшний день уже 800 тысяч человек создали онлайн-карту и присоединились к системе», — отметила Свириденко.

По ее словам, такой результат свидетельствует, что люди будут получать помощь от государства, но очень сфокусированы — покупая исключительно украинские товары.

Свириденко подчеркнула, что программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.

«Минфин» писал, что начиная с 24 августа 2024 года украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал «Дия».

Как получить кэшбек

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кэшбек, потребителям нужно в банках дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кэшбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кэшбек.

Максимальный объем кэшбека — 3 тыс. грн в месяц.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+75
Mini Mi
Mini Mi
9 сентября 2024, 18:08
#
Как уничтожить банковскую тайну добровольно и за три копейки
+
+15
Rubi0
Rubi0
9 сентября 2024, 18:15
#
Пока даже и 3 копеек кешбека не вернули))
+
0
oldman54
oldman54
9 сентября 2024, 18:18
#
3 копейки было бы если ты можешь тратить куда угодно)
банковская тайна и так не особо работает

+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 19:22
#
Навіть поділившись реквізитами свого рахунку чи карти ти вже порушив банківську тайну
навіть оплативши покупку в магазині чи на сайті ти вже порушив банківську тайну

от тільки як ти будеш користуватись своїм банківським рахунком якщо ніколи і ни з ким не будеш ділитися своєю банківською таємницею
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
9 сентября 2024, 21:12
#
Ну харош уже позорится. Банковская тайнс это не твои реквизиты, это то КУДА и СКОЛЬКО ты тратишь и сколько у тебя на счетах. И вот в нее этот кешбек и залезть по самые помидоры. Вы его условия читали — при открытии карты все ваши операции будут передаваться государству
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 19:20
#
За тиждень жижиталізатори не змогли народити відображення балансу кешбека
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
9 сентября 2024, 19:32
#
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
9 сентября 2024, 20:43
#
Хорошая тамада, и конкурсы интересные
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