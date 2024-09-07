Криптобиржа Bybit получила от регулятора Казахстана разрешение на полную лицензию

Криптовалютная биржа Bybit объявила о принятии полной регуляторной лицензии от Управления по финансовым услугам Астаны (AFSA).

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Bybit стала второй криптобиржей после Binance, получившей такое разрешение от регулятора Казахстана.

Для получения одобрения биржа прошла полную AML-проверку, аудит ведения бизнеса и соответствие требованиям. Это часть усилий Bybit по обеспечению новых возможностей для пользователей в Казахстане и других странах Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Казахстан стал ключевым игроком в глобальной криптоэкосистеме, и мы очень рады расширять наши услуги на таком динамичном рынке», — сказал Бен Чжоу, соучредитель и генеральный директор Bybit.

После получения полной лицензии Bybit Kazakhstan предлагает различные продукты и услуги, связанные с цифровыми активами.

Напомним

«Минфин» писал, что Binance получила согласие на полную лицензию от регулятора Казахстана.