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7 сентября 2024, 14:03 Читати українською

АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука на почти 3,6 миллиона

Национальное агентство по розыску и управлению активами реализовало через аукцион на «Prozorro.Продажи» 8 из 20 наручных часов из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука на почти 3,6 млн грн. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и управлению активами реализовало через аукцион на «Prozorro.
Фото: chesno.org

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По ее словам, всего из выставленных 20 часов, посоревновалось 18 участников по 8 часов.

Первыми были реализованы часы марки «Rolex», стартовая цена которых составляла 416 583 грн. По результатам торгов он был продан за 550 тысяч гривен.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом из этих 8 часов стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.

В общем, по результатам торгов было реализовано:

  • Часы «Patek Philippe» 1 271 503 грн (1 271 503 стартовая цена);
  • Часы «Parmigiani Fleurier» с изображением «Оксаны Марченко» 485 000 грн (302 629 грн стартовая цена);
  • Часы «Dolce & Gabbana» 233 777 грн (219 136 грн стартовая цена);
  • Часы «Москва Кремль» 105 678 грн (17 474 грн стартовая цена);
  • Часы «Rolex» 700 001 грн (547 328 грн стартовая цена);
  • Часы «Rolex» 550 000 грн (416 583 грн стартовая цена);
  • Часы «Cartier» 200 001 грн (162 500 грн — стартовая цена);
  • Часы «Госрезерв Украины» 41 500 грн (2 597 грн — стартовая цена).

«Общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций», — заявила Дума.

Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним

«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
7 сентября 2024, 15:24
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Месенджер Telegram становить реальну загрозу національній безпеці України. Про це в інтерв'ю «Радіо Хартія» сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
За його словами, в Україні Telegram став головним джерелом отримання інформації для суспільства, «він обігнав абсолютно все». При цьому Буданов не виступає за те, щоб «просто взяти і закрити» месенджер.
«Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб „офізичити“ усі Telegram-канали. Якщо ти хочеш, як то кажуть, віщати якісь новини, будь ласка, зареєструйся. І тоді з нього є відповідальність у людини особисто за те, що він там розміщає», — каже розвідник.
Він підкреслив, що деякі Telegram-канали розміщують «не зовсім цензурні матеріали», і це не стосується питання війни в Україні.
«А яка відповідальність? Жодної. Так не має бути. Хочеш щось робити — будь ласка, неси за це відповідальність. Якщо все добре — так чого ти ховаєшся?» — резюмував Буданов.
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