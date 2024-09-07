АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука на почти 3,6 миллиона

Национальное агентство по розыску и управлению активами реализовало через аукцион на «Prozorro.Продажи» 8 из 20 наручных часов из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука на почти 3,6 млн грн. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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По ее словам, всего из выставленных 20 часов, посоревновалось 18 участников по 8 часов.

Первыми были реализованы часы марки «Rolex», стартовая цена которых составляла 416 583 грн. По результатам торгов он был продан за 550 тысяч гривен.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом из этих 8 часов стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.

В общем, по результатам торгов было реализовано:

Часы «Patek Philippe» 1 271 503 грн (1 271 503 стартовая цена);

Часы «Parmigiani Fleurier» с изображением «Оксаны Марченко» 485 000 грн (302 629 грн стартовая цена);

Часы «Dolce & Gabbana» 233 777 грн (219 136 грн стартовая цена);

Часы «Москва Кремль» 105 678 грн (17 474 грн стартовая цена);

Часы «Rolex» 700 001 грн (547 328 грн стартовая цена);

Часы «Rolex» 550 000 грн (416 583 грн стартовая цена);

Часы «Cartier» 200 001 грн (162 500 грн — стартовая цена);

Часы «Госрезерв Украины» 41 500 грн (2 597 грн — стартовая цена).

«Общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций», — заявила Дума.

Остальные 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним

«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.