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6 сентября 2024, 18:28 Читати українською

«Шаги» вместо «копеек»: в НБУ рассказали о деталях замены названия монет

Нацбанк планирует отчеканить в 2025 году 20 миллионов монет номиналом в 50 шагов для замены части из 1,35 миллиарда копеек того же номинала. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода в интервью The Page.

Нацбанк планирует отчеканить в 2025 году 20 миллионов монет номиналом в 50 шагов для замены части из 1,35 миллиарда копеек того же номинала.

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Замена произойдет незаметно для граждан

«Монеты „шаг“ и „копейка“ будут обращаться одновременно. Гражданам не нужно будет специально собирать, сдавать, обменивать одни на другие», — заявил он.

По его словам, регулятор планирует создать переходный период, в течение которого будет разрешено параллельное использование наименований «копейка» и «шаг».

Следовательно, шаги будут вводиться постепенно в рамках планового выпуска.

Чеканка шагов

По состоянию на 1 августа 2024 в обращении находится около 1 миллиарда 350 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек, поэтому чеканка 20 миллионов шагов того же номинала на замену части из них не повлияет на денежное обращение.

«Кроме того, это также не повлияет на инфляцию. Ведь никакого увеличения объемов наличных денег в экономике не произойдет», — добавил Прохода.

В то же время, себестоимость изготовления монет останется без изменений. Не будет и дополнительных затрат на вывод из оборота копеек.

К теме: Нацбанк предлагает отказаться от названия «копейка»

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mini Mi
Mini Mi
6 сентября 2024, 19:07
#
Закони не на часі, а оце на часі
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