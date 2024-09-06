Украинцам рассказали, как получить помощь для покупки дров и угля (инфографика)

Недавно Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива». В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставили инструкцию, как получить такую помощь.
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Кто может получить помощь
Денежную помощь на отопление могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с рф или линии столкновения.
Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.
Размер выплаты
Размер выплаты пособия составляет 21 000 грн на домохозяйство за весь отопительный сезон 2024−2025 года.
Программа денежной помощи на отопление реализуется при финансовой поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Всего на этот гуманитарный проект предусмотрено 1,2 млрд грн.
Алгоритм получения помощи
С алгоритмом получения денежной помощи для приобретения твердого печного бытового топлива можно ознакомиться в инфографике.
Комментарии - 3
І нащо це українцям коли мова йде лише про людей що живуть 10 кілометрів від фронту? Наприклад моя дача вже не потрапляє в цю зону відповідно якби я й хотів ніякої допомоги я б отримати не зміг. Не кажучи вже про мешканців Львівської області чи наприклад Вінницької.
Черговий тупий хайповий заголовок.