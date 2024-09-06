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6 сентября 2024, 14:43 Читати українською

Украинцам рассказали, как получить помощь для покупки дров и угля (инфографика)

Недавно Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива». В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий предоставили инструкцию, как получить такую помощь.

Недавно Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива».
Фото: pixabay.com

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Кто может получить помощь

Денежную помощь на отопление могут получить жители, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с рф или линии столкновения.

Речь идет об общинах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Размер выплаты

Размер выплаты пособия составляет 21 000 грн на домохозяйство за весь отопительный сезон 2024−2025 года.

Программа денежной помощи на отопление реализуется при финансовой поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Всего на этот гуманитарный проект предусмотрено 1,2 млрд грн.

Алгоритм получения помощи

С алгоритмом получения денежной помощи для приобретения твердого печного бытового топлива можно ознакомиться в инфографике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
6 сентября 2024, 14:57
#
Хто розповів? Хто цей невідомий анонім?

І нащо це українцям коли мова йде лише про людей що живуть 10 кілометрів від фронту? Наприклад моя дача вже не потрапляє в цю зону відповідно якби я й хотів ніякої допомоги я б отримати не зміг. Не кажучи вже про мешканців Львівської області чи наприклад Вінницької.

Черговий тупий хайповий заголовок.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 сентября 2024, 16:01
#
Полность разделяю, Виталий вашу позицию.
+
0
bonv
bonv
6 сентября 2024, 15:59
#
Гірше ж точно не буде ©
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