Минфин - Курсы валют Украины

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5 сентября 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: МВФ предлагает увеличить ставку НДС, правительство готовит новые правила продажи госбанков

МВФ предлагает увеличить ставку НДС — Гетманцев

Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев по результатам встречи миссии МВФ с участием Минфина и НБУ.

Правительство готовит новые правила продажи государственных банков

Верховная Рада приняла за основу законопроект N11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

Депозиты, кредиты, обмен валюты: какие условия предложат банки в сентябре

С началом осени в Украине оживилась деловая активность, хотя война очень изменила именно это понятие. Однако к началу сезона готовились и финансисты. «Минфин» рассмотрел, какие изменения претерпевают условия по их основным сервисам, где и кому можно будет искать более выгодные предложения финансистов.

Китайские компании «сбрасывают» $1 трлн: повлияет ли это на курс доллара в Украине и мире (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Китайские компании «сбрасывают» $1 трлн;
  • Почему китайцы планируют продавать доллары;
  • сколько накопили китайцы;
  • Какие факторы могут повлиять на положение дел;
  • Чего можно ожидать от Китая;
  • Продадут ли китайцы $1 трлн?
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 5 по 11 сентября.

Рейтинг устойчивости: УкрСиб подвинул monobank и к нему вкладчики относятся самое лояльное

С начала года банки практически не сталкивались с нехваткой средств, ведь суммы, размещаемые гражданами на их счетах, стабильно росли. Однако в июле официальная статистика уже зафиксировала отток денежных средств. Готов ли финансовый сектор к такому вызову и реальна ли угроза потери сбережений граждан, разбирался «Минфин» во время подготовки Рейтинга устойчивости украинских банков за второй квартал этого года.

Источник: Минфин
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