Украинцы увеличивают инвестиции в ОВГЗ

В августе 2024 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд. грн. Военные облигации составили 6 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ за последний месяц лета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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По состоянию на 2 сентября, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,68 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (43,7%) и НБУ (40,3%). Доля юридических и физических лиц — 10,3% и 4% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,6%, а территориальных общин — 0,04%.

Увеличение спроса среди граждан

Тенденция к увеличению спроса среди граждан сохраняется. Если в начале августа украинцы (физлица) владели государственными облигациями на 63,7 млрд грн, то в начале сентября эта сумма увеличилась до 67,5 млрд грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в августе равнялась 16,15%.

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Уровень рефинансирования за январь-август 2024 составил 146%. Для сравнения за первые 8 месяцев 2023 этот показатель достигал 133% по всем валютам.

Всего за январь-август 2024 г. от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов привлекло 318,4 млрд грн в эквиваленте. За военное состояние — более 1,1 трлн грн в эквиваленте.