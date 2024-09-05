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5 сентября 2024, 18:35 Читати українською

Украинцы увеличивают инвестиции в ОВГЗ

В августе 2024 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд. грн. Военные облигации составили 6 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ за последний месяц лета. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В августе 2024 года Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд.
Фото: armyinform.com.ua

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По состоянию на 2 сентября, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,68 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (43,7%) и НБУ (40,3%). Доля юридических и физических лиц — 10,3% и 4% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,6%, а территориальных общин — 0,04%.

Увеличение спроса среди граждан

Тенденция к увеличению спроса среди граждан сохраняется. Если в начале августа украинцы (физлица) владели государственными облигациями на 63,7 млрд грн, то в начале сентября эта сумма увеличилась до 67,5 млрд грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в августе равнялась 16,15%.

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Уровень рефинансирования за январь-август 2024 составил 146%. Для сравнения за первые 8 месяцев 2023 этот показатель достигал 133% по всем валютам.

Всего за январь-август 2024 г. от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов привлекло 318,4 млрд грн в эквиваленте. За военное состояние — более 1,1 трлн грн в эквиваленте.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+16
bovn
bovn
5 сентября 2024, 19:21
#
Интересно кто эти люди??? Когда гривна за пол года упала на 3 грн, кто в здравом уме будет идти в ОВГЗ? Это нужно ставки хотя бы 25%. Мне кажется этотвранье и в ОВГЗ вливаются в основном банки…
+
0
oldman54
oldman54
5 сентября 2024, 19:31
#
Как кто? Малинку и черешенку продал решил немножко вложиться
+
+15
D3N
D3N
5 сентября 2024, 19:31
#
Ага…«Верим»))))
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