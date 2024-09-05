В «Дие» появились еще четыре военных облигации, которые получили названия оккупированных городов — Лазурное, Джарилгач, Гурзуф и Судак. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» появились еще четыре военных облигации
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Новые облигации
- Лазурное: ставка от 15,10%, дата выплаты — 10 сентября 2025 года;
- Джарилгач: ставка от 15,75%, дата выплаты — 10 июня 2026 года;
- Гурзуф: ставка от 14,90%, дата выплаты — 4 июня 2025;
- Судак: ставка от 14,85%, дата выплаты — 30 апреля 2025 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ
Источник: Минфин
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