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5 сентября 2024, 15:29 Читати українською

В «Дие» появились еще четыре военных облигации

В «Дие» появились еще четыре военных облигации, которые получили названия оккупированных городов — Лазурное, Джарилгач, Гурзуф и Судак. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В «Действии» появились еще четыре военных облигации, которые получили названия оккупированных городов — Лазурное, Джарилгач, Гурзуф и Судак.

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Новые облигации

  • Лазурное: ставка от 15,10%, дата выплаты — 10 сентября 2025 года;
  • Джарилгач: ставка от 15,75%, дата выплаты — 10 июня 2026 года;
  • Гурзуф: ставка от 14,90%, дата выплаты — 4 июня 2025;
  • Судак: ставка от 14,85%, дата выплаты — 30 апреля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
5 сентября 2024, 15:39
#
Цікаво було б глянути розподіл по реалізованим об'ємам на кожен випуск. Не знаю людей, які б на термін більше трьох місяців вкладали в них :)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 сентября 2024, 15:55
#
То что ты их не знаешь, это ещё не значит, что их нет…
+
0
TAN72
TAN72
5 сентября 2024, 15:43
#
Очередной кубик из большой пирамиды.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
5 сентября 2024, 16:17
#
Угу вот только при гривневой инфляции в 20% в год 15% в этой пирамиде не выглядят привлекательными от слова совсем.
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