Верховная Рада со второй попытки проголосовала за увольнение главы Фонда государственного имущества Виталия Коваля. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества
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«Совет все же уволил
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
Напомним
Вчера, 4 сентября, Виталия Коваля не уволили с должности главы Фонда государственного имущества. Верховная Рада Украины провалила голосование.
«Минфин» писал, что 3 сентября заявления об отставке подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Также заявления об увольнении написали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Вечером 4 сентября фракция «Слуга народа» согласовала с президентом Владимиром Зеленским девять кандидатур новых министров. В частности, Виталий Коваль должен возглавить Министерство аграрной политики и продовольствия.
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