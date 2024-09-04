В НБУ считают, что имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации, и новых выпускать не нужно. Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный, передает Liga.net.
НБУ пока не планирует выпускать банкноту 5000 грн
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты.
Глава Нацбанка отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.
«О деноминации — это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет», — добавил он.
Напомним, что Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг».
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии