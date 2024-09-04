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4 сентября 2024, 9:12 Читати українською

Кудрицкий отрицает, что его увольнение связано с плохой защитой энергообъектов

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что решение наблюдательного совета по его увольнению с должности руководителя компании не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что решение наблюдательного совета по его увольнению с должности руководителя компании не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго.
Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

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«Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение НР по моему увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций Укрэнерго. Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НР никаких вопросов не было», — отметил Кудрицкий.

По его словам, на подстанциях Укрэнерго построено более 60 антидроновых укрытий, практически на каждой подстанции, и такие инженерные сооружения построены только на объектах Укрэнерго.

«Там, где заказчиком выступала компания, не потрачена ни одна гривна из государственного бюджета, ведь все они построены за средства международной поддержки. Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что по прилету нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это значит, что мы сможем быстро, через несколько дней, возобновить ее работу», — объяснил Кудрицкий.

Дискредитация Укрэнерго

Он также заявил, что в последнее время в анонимных Telegram-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации Укрэнерго.

«Я попросил прессслужбу собрать эти публикации — получился пухленький каталог искусственно распространенных, почти идентичных и бездоказательных сообщений, направленных на разрушение имиджа компании», — рассказал Кудрицкий.

Он добавил, что и. председателя правления Укрэнерго назначен Алексей Брехт, член правления, отвечающий за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры.

Также принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 сентября наблюдательный совет провел внеочередное заседание, на котором уволила главу НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Независимые члены Укрэнерго Даниель Доббени и Педер Андреасен написали заявления в отставку из-за того, что считают решение о досрочном увольнении руководителя Укрэнерго политически мотивированным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Tido oss
Tido oss
4 сентября 2024, 9:53
#
Просто увольнения
+
0
AllexL
AllexL
4 сентября 2024, 10:21
#
Останній абзац — дуже погана новина для України :(
+
0
paff
paff
4 сентября 2024, 11:49
#
Всегда удивляли его блестящие белые кроссовки на фотографиях сгоревших подстанций. Трудяга еще тот был
+
+15
Три літри
Три літри
4 сентября 2024, 12:30
#
Мав в рваних радянських чоботях ходити?
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