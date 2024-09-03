Кабмин запустил экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг», — отметил премьер.

Подробности

По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. Кроме того, пользователи смогут заключить или разорвать договор онлайн.

Шмыгаль заявил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

«Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта», — подытожил он.