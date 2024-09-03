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3 сентября 2024, 13:16 Читати українською

Кабмин запустил экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Система автоматизирует процессы, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет потребителей, позволит лучше контролировать качество услуг», — отметил премьер.

Подробности

По его словам, пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. Кроме того, пользователи смогут заключить или разорвать договор онлайн.

Шмыгаль заявил, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

«Ожидаем, что как можно больше общин присоединятся к реализации этого проекта», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
TAN72
TAN72
3 сентября 2024, 13:23
#
Очередной эксперимент и збор информации.
+
0
Три літри
Три літри
3 сентября 2024, 13:25
#
Ти пишеш це зареєструвавшись на сайті Мінфіна тим сам дозволивши Мінфіну збирати про себе інформацію і навіть розміщати файли на твоєму комп’ютері.
+
0
Три літри
Три літри
3 сентября 2024, 13:38
#
Оплата комуналки на єдиній платформі була можлива здається ще за часів Януковича

зараз цих платформ вже мабуть десь з десяток

не дам зраду шукаєш, патріоте

давай, пошуткуй на свою улюблену алкотему ;)
+
+15
bonv
bonv
3 сентября 2024, 13:40
#
Як там експерименти зі смартфонами для всіх пенсіонерів? А з 1млрд дерев? 4 тис баксів зарплати вчителям? Посадки весною?
+
0
Три літри
Три літри
3 сентября 2024, 13:58
#
Це все було при Януковичу? Про смартфони чув, але здається ще за часів Кучми.
+
0
bonv
bonv
3 сентября 2024, 16:50
#
Експериментальна зе-влада — на шкоду України!
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