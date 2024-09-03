Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) вложило изъятые средства в ОВГЗ. Общая сумма инвестиций составляет 5,5 млрд грн. Об этом в интервью banki.ua рассказал начальник отдела управления денежных средств и банковских металлов Департамента менеджмента активов АРМА Дмитрий Никитин.
АРМА инвестировала изъятые 5,5 млрд грн в военные облигации
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«Общий портфель арестованных денежных средств будет пополнен почти до 10 млрд грн. Если сравнить с банковской системой, то мы бы входили в группу средних банков Украины с топ-30», — сказал Никитин.
Он уточнил, что на сегодняшний день около 2 млрд грн лежит на депозитном счете в государственном банке и соответственно используются банком для кредитования предприятий реального сектора экономики.
Предыстория
- Ранее законодательство разрешало инвестировать только в гривневые облигации. В апреле Верховная Рада разрешила АРМА покупать ОВГЗ за арестованную валюту.
- В мае сообщалось, что АРМА впервые купит долларовые ОВГЗ на $40 млн.
Источник: Минфин
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