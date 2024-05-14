АРМА планирует купить долларовые ОВГЗ на $40 млн

Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект, разрешающий Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) покупать военные облигации за арестованную валюту. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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«Арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность», — написала она.

АРМА в ближайшее время закупит военные облигации почти на $40 млн, это почти 2 млрд гривен.

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Ранее АРМА могла использовать переданные в управление гривны (или размещать их на депозите, или покупать за них военные облигации), но для иностранной валюты такого выбора не было. Нацагентство могло размещать валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. После подписания закона валюту станут вкладывать в облигации под 3−4% годовых.

На счетах агентства находится $20 млн и 8 млн евро. АРМА сможет использовать до 80% этих денег для инвестирования в облигации. Не менее 20% должны оставаться на счетах для оперативного управления.