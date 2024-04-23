Рада разрешила АРМА покупать ОВГЗ за арестованную валюту

Верховная рада разрешила Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управлять денежными средствами в иностранной валюте . Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«За» законопроект № 10397 проголосовало 299 народных депутатов.

Что дает принятие закона

Народные депутаты окончательно приняли законопроект, который позволит Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, покупать военные облигации за арестованные валютные средства. Читайте: АРМА получило более 112 миллионов гривен дохода от военных облигаций

«Эти средства могут и должны работать на военные нужды. Инструмент для этого — валютные военные облигации. Государство сможет пользоваться средствами, а собственник — безопасно вернуть их в случае соответствующего решения суда», — пояснила глава профильного комитета.