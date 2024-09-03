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3 сентября 2024, 10:01 Читати українською

Рынок новых авто: в августе украинцы больше всего покупали французские и японские кроссоверы

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Renault Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Renault Duster.
Фото: renault.ua

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Также в тройке самых популярных моделей — Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

Читайте также: В августе в Украине продали рекордное количество новых авто

В ТОП-10 легковушек месяца вошли:

  • Renault Duster — 691 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 444 ед.;
  • Mazda CX5 — 275 ед.;
  • Toyota Camry — 228 ед.;
  • KIA Sportage — 219 ед.;
  • Skoda Octavia — 199 ед.;
  • Hyundai Tucson — 182 ед.;
  • BYD Song Plus — 179 ед.;
  • Volkswagen Touareg — 170 ед.;
  • Honda M-NV — 169 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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