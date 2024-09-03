Рынок новых авто: в августе украинцы больше всего покупали французские и японские кроссоверы

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Renault Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

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Также в тройке самых популярных моделей — Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

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В ТОП-10 легковушек месяца вошли: