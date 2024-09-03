В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер Renault Duster. Об этом сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто: в августе украинцы больше всего покупали французские и японские кроссоверы
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Также в тройке самых популярных моделей — Toyota RAV-4 и Mazda CX5.
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.
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В ТОП-10 легковушек месяца вошли:
- Renault Duster — 691 ед.;
- Toyota RAV-4 — 444 ед.;
- Mazda CX5 — 275 ед.;
- Toyota Camry — 228 ед.;
- KIA Sportage — 219 ед.;
- Skoda Octavia — 199 ед.;
- Hyundai Tucson — 182 ед.;
- BYD Song Plus — 179 ед.;
- Volkswagen Touareg — 170 ед.;
- Honda M-NV — 169 ед.
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Источник: Минфин
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