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31 августа 2024, 9:55 Читати українською

В Бразилии запретили соцсеть X

Регулятор Бразилии приостановил доступ к социальной сети X (ранее Twitter), которой владеет американский миллиардер Илон Маск, чтобы выполнить решение судьи. Об этом сообщает Reuters.

Регулятор Бразилии приостановил доступ к социальной сети X (ранее Twitter), которой владеет американский миллиардер Илон Маск, чтобы выполнить решение судьи.

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Решение суда

Соцсеть не назначила в Бразилии законного представителя до 29 августа, как того потребовал суд. Илон Маск утверждал, что судья Верховного суда Александр де Мораэс пытался ввести необоснованную цензуру, а сам судья настаивал, что в соцсетях следует регулировать хейт.

«Они закрывают источник правды № 1 в Бразилии», — отреагировал Илон Маск.

Судья Александр де Мораэс дал таким компаниям как Apple и Google пять дней для удаления X из своих магазинов приложений и блокировки соцсети в системах iOS и Android. Те, кто использует VPN для доступа к X, могут получить штрафы до $9 тысяч. На это Илон Маск отреагировал следующими словами: «Александр де Мораэс — злой диктатор, исполняющий роль судьи».

Запрет будет действовать, пока X не назначит нового законного представителя в Бразилии и не уплатит штрафы в размере почти $3 миллиона за нарушение бразильского законодательства.

Starlink

Также в Бразилии заморозили банковские счета провайдера спутникового интернета Starlink, поставляемого компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. То есть, теперь он не будет получать прибыль из страны. Маск заявил, что Starlink продолжит обслуживать бразильцев, включая военных, бесплатно, «пока этот вопрос не будет решен».

Предыстория

Верховный суд Бразилии еще в 2020 году обязал Twitter удалить аккаунты сторонников тогдашнего президента Жаира Болсонара за распространение фейков. Владельцы заблокированных аккаунтов назвали решение притеснением свободы.

Сама компания заявила, что не знает, на каких основаниях были изданы эти приказы и какие именно посты якобы нарушают закон.

А Маск после покупки Twitter вообще обвинил Мораэса в «наглой и неоднократной» измене Конституции и народу Бразилии и пригрозил разблокировать аккаунты. Поэтому против него возбудили дело.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
31 августа 2024, 10:15
#
Міліє браняться тільки тішаться.

Один путінфершеєр забороняє бізнес іншого путінферштєєра 🤣
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
31 августа 2024, 12:15
#
Така вона свобода слова. І на жаль, це не лише в окремо взятій країні, це вже у всіх.
+
0
bonv
bonv
31 августа 2024, 12:35
#
Не треба боятись правди.
Не треба глушити правду.
Не треба глушити свободу слова.
Леонід Кравчук.
+
0
bonv
bonv
31 августа 2024, 12:35
#
«Вони закривають джерело правди № 1 у Бразилії», — відреагував Ілон Маск. Ги-ги-ги.
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