В общий фонд государственного бюджета поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доходы госбюджета выросли за месяц: сколько получили в августе
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По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:
- 42,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий
- 21,3 млрд грн — НДС (собранно 33,5 млрд, возмещено — 12,2 млрд грн)
- 17,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 12,7 млрд грн — акцизный налог
- 4,9 млрд грн — рентная плата
- 51,1 млрд грн — платежи от Гостаможслужбы.
К тому же в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн международной помощи.
В целом, по оперативным данным, по итогам августа 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 443,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Около 38 млрд грн (по состоянию на 29 августа) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило всего 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Как сообщал «Минфин», в августе в общий фонд Государственного бюджета поступило около $8,4 млрд. внешнего финансирования.
Сколько денег получил бюджет в июле
В июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 67,2 млрд грн, платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,9 млрд грн.
В целом, по оперативным данным по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 165,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 40,3 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
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