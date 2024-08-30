Доходы госбюджета выросли за месяц: сколько получили в августе

В общий фонд государственного бюджета поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:

42,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий

21,3 млрд грн — НДС (собранно 33,5 млрд, возмещено — 12,2 млрд грн)

17,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор

12,7 млрд грн — акцизный налог

4,9 млрд грн — рентная плата

51,1 млрд грн — платежи от Гостаможслужбы.

К тому же в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн международной помощи.

В целом, по оперативным данным, по итогам августа 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 443,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Около 38 млрд грн (по состоянию на 29 августа) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило всего 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Как сообщал «Минфин», в августе в общий фонд Государственного бюджета поступило около $8,4 млрд. внешнего финансирования.

Сколько денег получил бюджет в июле

В июле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 67,2 млрд грн, платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,9 млрд грн.

В целом, по оперативным данным по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 165,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 40,3 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.