В августе в бюджет поступило $8,4 млрд внешней поддержки

В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета поступило около $8,4 млрд внешнего финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Из привлеченных $8,4 млрд, $5,5 млрд — гранты, $2,9 млрд — льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступило на безвозвратной основе.

Среди доноров:

ЕС — $4,5 млрд (льготное финансирование, грант);

США — $3,9 млрд (грант).

Средства от ЕС — первый регулярный транш (тот, который предоставляется при выполнении условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита — $2,9 млрд, гранта — $1,6 млрд.

Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Денежные средства имеют целевое назначение и направляются на заработную плату учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования, работникам государственных органов, первоочередные социальные расходы.

В целом в 2024 году внешнее финансирование составляет $24,5 млрд, из которых $6,6 млрд — гранты. Помощь с начала полномасштабной войны — $98 млрд.