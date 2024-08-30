НБУ выпустил монету, посвященную Верховной Раде

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету «Парламентаризм», посвященную Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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На аверсе памятной монеты «Парламентаризм» в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы.

Это олицетворяет идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне — логотип Верховной Рады Украины.

Памятная монета «Парламентаризм» введена в обращение 30 июня 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед».

Тираж — 50 000 штук в сувенирной упаковке.