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30 августа 2024, 15:55 Читати українською

НБУ выпустил монету, посвященную Верховной Раде

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету «Парламентаризм», посвященную Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету «Парламентаризм», посвященную Верховной Раде.

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На аверсе памятной монеты «Парламентаризм» в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы.

Это олицетворяет идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне — логотип Верховной Рады Украины.

Памятная монета «Парламентаризм» введена в обращение 30 июня 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед».

Тираж — 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+13
bonv
bonv
30 августа 2024, 16:04
#
ЗЕ-популізм
+
+43
korvin29
korvin29
30 августа 2024, 16:14
#
Там нужно пачку баксов на фоне яхты вместо зала заседаний изобразить. Или арену цирка
+
0
1vikky
1vikky
30 августа 2024, 16:19
#
Фу нах…
+
0
Ranet
Ranet
30 августа 2024, 17:05
#
Где купить?
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
30 августа 2024, 18:15
#
Як завжди, в день початку продаж, на сайті НБУ який глючний та повідомляє про відсутність по офіційній ціні - але за дивним співпадінням у перекупів миттєво з’являються по більшій ціні на дошках оголошень
+
0
mobl
mobl
30 августа 2024, 18:08
#
Лучше бы лимиты на покупку валюты поднял с жалких 50 тыс грн в месяц. позорище.
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