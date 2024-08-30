В россии подскочила продуктовая инфляция

По данным росстата, за последнюю неделю (20−26 августа) на 0,5−1% подорожали сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб. Об этом пишет The Moscow Times.

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В годовом выражении индекс цен на продовольственные товары составил около 10%, по сравнению с 9,85% неделей ранее.

К концу июля годовой рост цен на хлеб и молоко установил рекорд с января и февраля 2023 года — 11,2% и 10,7% соответственно. С начала августа их стоимость выросла еще на 1,2% и 1,3%.

«Характер роста цен на еду все больше пугает», — прокомментировал данные о недельной инфляции Telegram-канал MMI (его создал директор департамента денежно-кредитной политики Банка россии Кирилл Тремасов).

Рост цен на еду «идет широким фронтом»: свинина, молочные продукты, растительное масло, хлеб.

«Явных признаков замедления инфляции мы не видим, а потому не исключали бы возможности дальнейшего повышения ставки на заседании ЦБ 13 сентября», — отмечают аналитики.