НБУ обязал бизнес выдавать только качественные купюры

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НБУ изменил порядок сдачи наличных средств коммерческими агентами банков, небанковскими представителями платежных услуг и их коммерческими агентами. Изменения детализируют требования по сдаче наличных денег: обязанность использовать специализированные службы или предприятия, имеющие право на инкассацию средств, зачисление их на счет небанковского предоставлятеля платежных услуг, новые условия для самостоятельной сдачи наличных в банк и требование по отражению разногласий между суммами. Также устанавливаются требования по учету рисков безопасности при самостоятельном обналичивании.

В то же время регулятор предоставил конкретную формулировку по качеству банкнот и монет при выдаче наличных денег на кассе. НБУ обязал бизнес во время услуги «наличные деньги на кассе» выдавать только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности.

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