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29 августа 2024, 18:46 Читати українською

Vodafone с начала года инвестировал более 2 миллиардов гривен в экономику Украины

Vodafone Украина в 1 полугодии 2024 демонстрирует стабильность бизнеса и положительную динамику основных операционных и финансовых показателей. Об этом говорится в релизе компании.

Vodafone Украина в 1 полугодии 2024 демонстрирует стабильность бизнеса и положительную динамику основных операционных и финансовых показателей.

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Финпоказатели оператора

По результатам первых шести месяцев года выручка Vodafone составила 11,7 млрд грн. Показатель OIBDA в первом полугодии 2024 составляет 6,408 млрд грн, маржа OIBDA — 54.7%.

Чистая прибыль Vodafone составляет 1,95 млрд грн. Снижение на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году обусловлено колебанием валютного курса. Средний доход на одного пользователя (ARPU) во 2 квартале 2024 составил 115,8 грн в месяц.

Основным фактором роста стало увеличение количества клиентов — к мобильной сети Vodafone присоединились 700 тысяч новых абонентов, услугами фиксированного интернета пользуется уже более 250 тысяч клиентов.

Инвестиции

Vodafone продолжает реинвестировать прибыль в телекоммуникационную инфраструктуру. Vodafone сохраняет высокий темп инвестиций — объем капиталовложений Vodafone в инфраструктуру страны в 1 полугодии 2024 года составляет 2,12 млрд грн.

Всего за прошедшие 2,5 года полномасштабной войны Vodafone инвестировал в Украине 11,36 млрд грн.

Приоритетные направления: энергостойкость объектов мобильной связи и расширение емкости сети мобильной связи и строительство сетей фиксированного доступа в интернет на базе современной технологии GPON.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+9
TAN72
TAN72
29 августа 2024, 19:13
#
Связи как не было нормальной,так и нет.
+
+9
bonv
bonv
29 августа 2024, 19:34
#
Інтернет сумний…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 августа 2024, 19:50
#
Да, ужасный интернет! Нереально вообще пользоваться! Звонки нормальные (кроме времени тревог). Но интернет просто капец, самый плохой из всех операторов… 😪🤷‍♀️
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