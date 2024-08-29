Крупнейший госбанк Турции перестал открывать счета в рублях

Крупнейший в Турции государственный банк Ziraat отказался проводить операции по российским рублям. Об этом пишет The Mоscоw Times.

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Что известно

Ранее россияне в Турции начали жаловаться, что Ziraat без объяснения причин прекратил открывать рублевые счета, а уже имеющим такие счета клиентам предложил конвертировать российскую валюту в турецкие лиры.

Рублевые операции в банке Ziraat были доступны клиентам при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или обучение в Турции.

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Однако сейчас в стране возникают сложности с открытием счетов в российской валюте, рассказали россияне, имеющие в Турции бизнес. Они пожаловались, что аналогичную политику придерживаются и другие государственные банки Турции, хотя некоторые частные финансовые организации все еще продолжают открывать рублевые счета.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что один из крупнейших турецких банков, DenizBank, снова усложнил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять подобные заявки.

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