Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продал акции на рекордную сумму в $323 миллиона в июле, прежде чем рынок упал. В общей сложности летом он продал ценных бумаг своей компании на пол миллиарда долларов. Об этом пишет Bussines Insider.
CEO Nvidia продал акции компании на рекордную сумму в преддверии обвала рынка
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Инсайдерские продажи
Дженсен Хуанг продал рекордное количество акций Nvidia из своего портфеля в прошлом месяце, доведя общий объем продаж своих акций до почти 500 миллионов долларов этим летом и сделал он это в преддверии обвала рынков в понедельник 5 августа и значительного падения техносектора, который наблюдался за неделю до этого.
Хуанг еще в марте решил продавать акции и составил план. Такие распродажи влияют на рынок, поскольку инсайдеры фирмы в этом году продали акции на сумму свыше $1 миллиарда.
С 2020 года Хуанг продал акции компании на сумму $1,4 млрд.
Цена акций
Акции Nvidia упали на 11% в понедельник, но сейчас цена возобновляется.
Напомним, что в июне Nvidia провела дробление акций (сплит) и после этого бумаги стали дешевле в десять раз, но общая капитализация не снизилась, поскольку акционеры получили дополнительно 10 акций за 1.
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