Акции Nvidia торгуются по цене $120 после сплита

Компания Nvidia провела ожидаемый сплит (дробление) акций. С понедельника бумаги торгуются по цене в 10 раз меньше.

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Каждый владелец акций после дробления получил 10 штук за 1. До сплита цена акций составляла $1208, что останавливало мелких инвесторов от их покупки из-за высокой цены. Теперь они смогут вкладывать свои средства в одну из самых крупных компаний в мире. Цена акции составляет $121 на момент написания новости.

Это не в первый раз Nvidia применяет такой инструмент. Например, в 2021 году компания дробила свои акции на 4 доли — тогда цена дошла до отметки $600.

Напомним, что накануне дробления в 2024 году капитализация Nvidia дошла до $3 трлн. Компания сдвинула со второго места Apple по этому показателю. В настоящее время стоимость обеих компаний немного упала.