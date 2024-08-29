Укрэнерго: 29 августа графики отключений будут действовать в течение суток

29 августа меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Отключение света

«С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно. В другие часы суток будут применяться две очереди отключений», — говорится в сообщении.

Как отметили в Укрэнерго, питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Массированная атака

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.

Что означает количество очередей, ограничивающих одновременно?