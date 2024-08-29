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29 августа 2024, 10:46 Читати українською

Реструктуризация госдолга позволит сэкономить $11,4 миллиарда — Шмыгаль

Реструктуризация государственного долга позволит сэкономить $11,4 миллиарда на его обслуживании в ближайшие три года, что укрепит государственный бюджет и позволит лучше финансировать оборону. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Реструктуризация государственного долга позволит сэкономить $11,4 миллиарда на его обслуживании в ближайшие три года, что укрепит государственный бюджет и позволит лучше финансировать оборону.
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль

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«Делаем еще один важный шаг к укреплению финансовой устойчивости Украины. Более 95% владельцев украинских еврооблигаций поддержали наше предложение о реструктуризации долга, подготовленное Министерством финансов в сотрудничестве с Комитетом владельцев еврооблигаций», — проинформировал Шмыгаль.

По его словам, это решение позволит сэкономить $11,4 миллиарда на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит государственный бюджет и позволит лучше финансировать оборону.

Читайте: Реструктуризация долга: сколько сэкономим на его обслуживании и погашении

«Приветствую команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку», — резюмировал премьер-министр.

Напомним

28 августа владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью $20,47 млрд ($24,3 млрд с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора.

Читайте: Украина списала 37% долга: так ли это на самом деле, и сколько еще придется заплатить

Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотру условий по ВВП-варрантам.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года — на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года. на $750 млн.

Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
potator
potator
29 августа 2024, 11:03
#
Скоро доллар по 22, а может даже по 18, очень скучаю за алексом 2006, он хоть и аналитик, но смешит лучше чем шоумен и ко.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
29 августа 2024, 11:11
#
Ще хтось вірить брехунам?
+
0
Ranet
Ranet
29 августа 2024, 11:29
#
Странный вопрос. Премьер объявляет дефолт, чему тут не верить?!
Таким образом, он находит деньги на покрытие дефицита бюджета.
+
+30
Chicago79
Chicago79
29 августа 2024, 11:33
#
К чему радость то, обворовать кредиторов и кричать победа. В недалеком будущем, точнее в 2028 погашение тех де евробондов перед МВФ, посмотрим что эти недоумки перед МВФ запоют. Частников Евробондов удалось ободрать, ещё есть ОВГЗ-шники.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 августа 2024, 12:30
#
Погашать евробондьі перед МВФ? То що за хрінь? МВФ євробонди наші брав? Альо! Економіст від Бога, не узнаю вас в гримі… Хто ви? Ерік Найман? Ні… Уорен Баффетт… ну точно ж. Уоррі, як я радий, що ти тут з нами.
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