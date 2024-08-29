Реструктуризация госдолга позволит сэкономить $11,4 миллиарда — Шмыгаль

Реструктуризация государственного долга позволит сэкономить $11,4 миллиарда на его обслуживании в ближайшие три года, что укрепит государственный бюджет и позволит лучше финансировать оборону. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Делаем еще один важный шаг к укреплению финансовой устойчивости Украины. Более 95% владельцев украинских еврооблигаций поддержали наше предложение о реструктуризации долга, подготовленное Министерством финансов в сотрудничестве с Комитетом владельцев еврооблигаций», — проинформировал Шмыгаль.

По его словам, это решение позволит сэкономить $11,4 миллиарда на обслуживании долга в ближайшие три года, что укрепит государственный бюджет и позволит лучше финансировать оборону.

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«Приветствую команду Минфина с этой победой и искренне благодарю наших партнеров за неизменную поддержку», — резюмировал премьер-министр.

Напомним

28 августа владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью $20,47 млрд ($24,3 млрд с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора.

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Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотру условий по ВВП-варрантам.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года — на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года. на $750 млн.

Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.