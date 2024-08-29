В Ирландии украинцев массово выселяют из государственного жилья

В Ирландии существенно уменьшилось количество украинских беженцев, проживающих в предоставленном государством жилье. За год из таких помещений выехали почти 17,5 тысячи человек. Правительство закрывает десятки центров, где предоставляют жилье украинцам. Об этом пишет uamedia.eu со ссылкой на The Irish Times.

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Закрытие центров размещения украинцев

По данным правительства Ирландии, в середине августа 2024 года в жилье по государственному контракту проживало 40 058 украинцев с временной защитой. Это на 30% меньше, чем в прошлом году (57502 в августе 2023 года).

В мае 2024 года в Департаменте интеграции заявили, что в рамках политики правительства по предоставлению жилья только на 90 дней закроют значительное количество центров, где размещают украинцев.

С тех пор прекратили действие 189 контрактов по предоставлению жилья для беженцев из Украины. Из них 175 разорвало правительство, а 14 — сами поставщики жилья. Еще со 100 центрами расторжение контрактов продолжается.

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В августе 2024 года продолжают размещать украинцев по контракту с правительством 855 заведений по сравнению с 993 — в августе 2023 года. Некоторые места после выезда украинцев используют для размещения заявителей на международную защиту.

По данным Департамента интеграции, около 12 гостиниц, в которых раньше проживали только украинцы, теперь являются «гибридными объектами», где живут как украинцы с временной защитой, так и беженцы из других стран. Еще один центр, ранее использовавшийся для украинцев, теперь используется исключительно для размещения искателей убежища.

Сколько украинских беженцев живет в семьях

Многие украинцы нашли убежище в домах местных жителей. Около 28 800 украинских беженцев проживают в более 15100 ирландских семей.

Домохозяйства, принимающие украинских беженцев, получают месячный платеж в размере 800 евро. С начала запуска схемы поддержки в июле 2022 года правительство выплатило за такой прием 165 млн евро.

Всего в Ирландии сейчас проживает 107 279 украинских беженцев. В последнее время поток людей в страну упал. В июле 2024 года в страну прибывали в среднем 33 украинских беженца в день. В июле 2023 года количество новоприбывших достигало в среднем 113 человек в день.

Повлияло ли сокращение выплат на выезд людей

Правительство Ирландии сократило помощь украинцам с временной защитой с 14 марта. Изменения правил касались только вновь прибывших в страну. Если у других украинских беженцев до сих пор было безлимитное бесплатное проживание в государственном жилье, то для тех, кто прибыл с 14 марта ограничиваются лишь 90 днями. Также они на эти 3 месяца получают сокращенные выплаты — не 232 евро в неделю, а 38,80 евро. После выезда из государственного жилья выплаты увеличивают.

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По данным ирландского Минюста, с 14 марта 2024 года от временной защиты отказались всего 65 украинских беженцев. Однако в ведомстве не могут сказать, сколько людей уехало, потому что таких регулярных проверок нет.

В то же время с момента введения сокращенных льгот в Ирландию за защитой приехали 4260 украинцев, в том числе 1139 детей. Около 5% заявителям отказали во временной защите.

С сентября сокращение выплат для беженцев в государственном жилье с полным пансионом распространится и на всех украинцев независимо от даты их приезда в Ирландию.

Уменьшение выплат уравняет как украинских беженцев, так и искателей международной защиты в государственном жилье.