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29 августа 2024, 9:23 Читати українською

Нафтогаз с сентября планирует начать закупку газа у ЕС по экстренной кредитной линии

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует начать закупку газа у ЕС за средства кредита ЕБРР. Первые закупки могут состояться уже в сентябре этого года. Об этом сообщили источники на рынке, а позже в комментарии подтвердил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует начать закупку газа у ЕС за средства кредита ЕБРР.
Фото: depositphotos

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Подробности

По данным источников, закупки будут оформляться на таможенный склад. При этом газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

Однако НДС за товар «Нафтогаз» платить не будет до момента растаможки. Пока товар будет в режиме таможенного склада, пользоваться им НАК не сможет.

Объем газа, который планируется закупить, пока неизвестен, однако известно, что сумма кредита ЕБРР составляет 200 млн евро. Учитывая, что цена газа с начала лета поднялась до 450 долларов, объем закупки может быть до 450 млн кубометров.

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Однако объем закупки может быть и больше, учитывая, что у «Нафтогаза» есть средства, кроме кредита. По информации источников, закупка может составить до 600 млн кубометров.

Кроме того, пока товар не будет растаможен, сделка не будет считаться импортом. Таким образом, НАК намерена сделать запас газа, который в случае необходимости, оперативно может быть растаможен и использован.

Заметим, что хранить газ в режиме таможенного склада можно до 3 лет.

Чернышев подтвердил закупку газа

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев подтвердил, что закупка газа у ЕС планируется по экстренной кредитной линии.

Он также добавил, что закупка стала возможна именно сейчас, потому что кредит ЕБРР на 200 млн евро был подтвержден только недавно.

«Нафтогаз» не импортирует газ и не намерен его импортировать, поскольку собственной добычи должно хватить для обеспечения потребностей украинского населения. А газ, который планируется закупить у ЕС, будет резервным — на случай чрезвычайных ситуаций. Речь идет не об импорте газа, а о закупке за счет ЕБРР объема голубого топлива, который будет храниться в режиме «таможенный склад» и использоваться исключительно при возникновении чрезвычайных ситуаций и только для нужд бизнеса", — подчеркнули в НАК.

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Кроме того, в НАК отметили, что цена за кубометр этого газа является коммерческой тайной и отличается от показателей TTF.

«Закупка газа с последующим размещением его на „таможенном складе“ производится по правилам и под контролем ЕБРР и только от определенных Банком eligible gas suppliers», — добавили в компании.

Отопительный сезон

Как писал «Минфин», по состоянию на 22 июля объем, хранящегося в подземных газохранилищах, был более 10 млрд кубометров газа. С начала сезона Украина скачала более 2,5 млрд кубометров голубого топлива.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
godvinik
godvinik
29 августа 2024, 10:17
#
Из кредитов легче воровать?
Нафтогаз уже не прибыльный?
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