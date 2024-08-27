Украина не будет продлевать договор с рф о транзите газа в Европу

Украина не намерена продлевать транзитный договор с россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, по запросу из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

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«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если продлится запрос некоторых наших европейских коллег, а мы все в Евросоюзе, будем рассматривать их просьбу», — сказал он.

В то же время президент отметил, что не располагает информацией о недавней встрече президентов Азербайджана и россии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля сообщил, что его государство находится в процессе переговоров с рф о возможности продления транзита природного газа по территории Украины, российско-украинский контракт о котором истекает в 2024 году. По его словам, украинские власти и Европейский Союз попросили помочь Азербайджану в продлении этого контракта.

Председатель правления НАК «Нефтегаз» Алексей Чернышев, комментируя это заявление, отметил, что ЕС и Украина ищут пути обеспечения устойчивых поставок газа в Европу после прекращения украинско-российского транзитного контракта 2024 года, одной из них может стать поставка азербайджанского газа.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в начале августа сказал, что пока конкретных предложений от Азербайджана не поступало, но они могут быть.