МВФ снова едет в Украину. Будут решать выделение $1,1 миллиарда

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цель встречи

На следующей неделе команда МВФ встретится с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.

Во время поездки МВФ планирует решить, выплачивать ли следующие $1,1 миллиарда из программы помощи на $15,6 миллиарда.

Читайте: Украина получила транш от МВФ на $2,2 миллиарда

По словам одного из источников издания, перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последней информации о займе Украины.

Напомним

28 июня Исполнительный совет МВФ одобрил четвертый пересмотр программы EFF.

Графи просмотров программы МВФ

5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);

6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);

7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).

«Минфин» писал, что в начале июля МВФ опубликовал обновленный Меморандум для Украины. Фонд добавил Украине два новых структурных маяка. Сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).