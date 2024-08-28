Украинцы по-прежнему предпочитают безналичные расчеты с платежными картами. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.
Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям — НБУ
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Количество операций с карточками
Так, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2024 года составило 4 123 млн шт., а их сумма — 3 093,1 млрд грн.
Из них безналичными были 3 887,8 млн операций на общую сумму 1 995,5 млрд грн.
Более 94% операций с платежными картами — безналичные
Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигла 94,3% (за первое полугодие 2024 года — 66,3% и 93,4% соответственно).
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Где больше всего используют карты
В первом полугодии этого года больше операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,1% и 45,7% соответственно). То есть было совершено 2 841,3 млн операций на сумму 912,6 млрд грн.
Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.
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В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:
- в торговой и сервисной сетях — 321 грн (в первом полугодии 2023 года — 325 грн),
- по переводу с карты на карту — 1 936 грн (2 031 грн),
- по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 497 грн. (471 грн).
Увеличивается количество карт и платежная инфраструктура
Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем выросло на 7,1% (до 480,6 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 7,3 % (до 495,4 тыс. шт.).
Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.
За первое полугодие 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 118,8 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.
Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 2% — с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн. шт. в июне.
Бесконтактные платежи
Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне — это бесконтактные карты.
Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 14,1 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет почти 27% (в январе 2024 года — 24%). То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная платежная карта.
Как следствие, доля бесконтактных операций (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов) продолжает расти.
За первое полугодие 2024 года она достигла 93,6% по сумме и 94,9% по количеству (в первом полугодии прошлого года доля таких операций составляла 88,6% и 89,8% соответственно).
Бесконтактными были 2 695,6 млн сделок на сумму 854,6 млрд грн (в первом полугодии 2023 года — 2 032 млн сделок на сумму 651,9 млрд грн).
Комментарии - 1
Про це Дмитро Глінський, в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України, сказав у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.
«Абсолютна більшість клієнтів не відчує цього обмеження», — сказав він.
Експерт пояснює, пів року обмежується сума із використання карток, цей ліміт діє в рамках одної фінансової установи. Якщо ви клієнт кількох банків, то ліміт вираховується в межах кожного окремого. Вони не перетинаються, не накладаються.
«Відповідно це розширює можливості людей на виконання транзакцій», — додав Глінський
Він додав, що обмеження стосується саме перерахування коштів. Не обмежується кількість таких операцій.
«І це знімає питання щодо людей, які долучаються до великої кількості зборів. Жодних перешкод», — сказав він.
Заможні українці можуть переказувати великі суми без урахування обмежень. Йдеться про перерахунок за реквізитами IBAN.
Щоб не страждала діяльність волонтерів, НБУ передбачив для банків обов’язок розробити певні правила, за якими банки будуть визначати діяльність клієнтів як волонтерську і мають право при цьому не застосовувати до цих клієнтів дане обмеження.
«Це має зняти потенційну перешкоду для законної волонтерської діяльності», — констатував Глінський.