Украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям — НБУ

Украинцы по-прежнему предпочитают безналичные расчеты с платежными картами. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, за первое полугодие 2024 года.

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Количество операций с карточками

Так, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2024 года составило 4 123 млн шт., а их сумма — 3 093,1 млрд грн.

Из них безналичными были 3 887,8 млн операций на общую сумму 1 995,5 млрд грн.

Более 94% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом полугодии 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — достигла 94,3% (за первое полугодие 2024 года — 66,3% и 93,4% соответственно).

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Где больше всего используют карты

В первом полугодии этого года больше операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (73,1% и 45,7% соответственно). То есть было совершено 2 841,3 млн операций на сумму 912,6 млрд грн.

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2024 года составили треть по сумме (32,2%) и почти десятину по количеству (8,5%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,4% по сумме и 13,6% по количеству.

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В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой и сервисной сетях — 321 грн (в первом полугодии 2023 года — 325 грн),

по переводу с карты на карту — 1 936 грн (2 031 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 497 грн. (471 грн).

Увеличивается количество карт и платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сети в июне по сравнению с январем выросло на 7,1% (до 480,6 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 7,3 % (до 495,4 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 118,8 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.

Такими же темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции. Так, количество активных карт выросло на 2% — с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн. шт. в июне.

Бесконтактные платежи

Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт. Их количество, по итогам июня этого года, увеличилось на 4% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (60,1%) активных платежных карт в июне — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 14% (до 14,1 млн шт.). Среди всех активных карт их доля составляет почти 27% (в январе 2024 года — 24%). То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная платежная карта.

Как следствие, доля бесконтактных операций (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов) продолжает расти.

За первое полугодие 2024 года она достигла 93,6% по сумме и 94,9% по количеству (в первом полугодии прошлого года доля таких операций составляла 88,6% и 89,8% соответственно).

Бесконтактными были 2 695,6 млн сделок на сумму 854,6 млрд грн (в первом полугодии 2023 года — 2 032 млн сделок на сумму 651,9 млрд грн).