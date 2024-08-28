Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко в виде залога в размере 30 млн грн гривен и обязательства носить электронный браслет. Об этом пишет Радио Свобода.

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Что известно

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд взять Кириленко под стражу с возможностью внесения залога в размере более 120 млн грн.

Но во время заседания 28 августа следователь судья ВАКС Владимир Воронько отказал в удовлетворении этого ходатайства и назначил другую меру пресечения — залог в размере 30 млн грн без заключения под стражу.

Кириленко также должен сдать загранпаспорта, воздержаться от общения со свидетелями и обязан носить электронный браслет.

В САП отметили, что не согласны с указанным решением суда и будут обжаловать его в апелляционном порядке.

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Предыстория

14 августа САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом.

Досудебным расследованием установлено, что в 2020—2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом более чем на 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;

2 гаражных бокса;

6 машино-мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль «ВМW Х3».

Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки.

«В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ст. 368−5 и ч. 2 ст. 366−2 У К Украины .

Отмечается, что поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

Что известно о Кириленко