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28 августа 2024, 15:37 Читати українською

Суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко в виде залога в размере 30 млн грн гривен и обязательства носить электронный браслет. Об этом пишет Радио Свобода.

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко в виде залога в размере 30 млн грн гривен и обязательства носить электронный браслет.
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

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Что известно

Детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд взять Кириленко под стражу с возможностью внесения залога в размере более 120 млн грн.

Но во время заседания 28 августа следователь судья ВАКС Владимир Воронько отказал в удовлетворении этого ходатайства и назначил другую меру пресечения — залог в размере 30 млн грн без заключения под стражу.

Кириленко также должен сдать загранпаспорта, воздержаться от общения со свидетелями и обязан носить электронный браслет.

В САП отметили, что не согласны с указанным решением суда и будут обжаловать его в апелляционном порядке.

Читайте: Главе АМКУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 миллионов (фото)

Предыстория

14 августа САП и НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему главе государственного органа со специальным статусом.

Досудебным расследованием установлено, что в 2020—2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Среди приобретенного должностным лицом имущества:

  • 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • дом более чем на 220 кв. м и 2 земельных участка под Киевом;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 машино-мест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль «ВМW Х3».

Общая стоимость активов составила 61,7 млн грн. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли совершить подобные покупки.

«В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы», — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ст. 368−5 и ч. 2 ст. 366−2 У К Украины.

Отмечается, что поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

Что известно о Кириленко

  • С 5 июля 2019 года указом президента Павел Кириленко назначен на должность главы Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.
  • С сентября 2017 занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.
  • С июля 2008 г. Кириленко работал в органах прокуратуры.
  • В 2008 году Павел Кириленко окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
28 августа 2024, 15:41
#
56,2 млн — 30 млн = 26,2 млн чистого прибутку!
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 августа 2024, 15:56
#
Вищий антикорупційний суд 28 серпня 2024 року обрав для керівника АМКУ Павла Кириленка захід потужного покарання в рамках всеукраїнської економічної платформи щодо державної грошової допомоги (кешбеку) в розмірі 30 млн грн.
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gucci
gucci
28 августа 2024, 16:30
#
Нам збільшують податки, щоб ми фінансували оце?
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