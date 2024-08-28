Глава Минцифры назвал стоимость украинской ракеты-дрона «Паляныця»

Одна украинская ракета-дрон «Паляныця» стоит дешевле $1 млн, сообщили в интервью Associated Press вице-премьер Михаил Федоров и неназванный специалист, участвующий в этом проекте, пишет Лига.

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Что известно

Глава Минцифры считает, что поскольку россия не может выработать достаточно систем противовоздушной обороны, то это открывает для Украины возможность действовать глубоко в российском тылу.

Федоров сообщил, что участвует в проектах по разработке украинских ракет с конца 2022 года.

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Неназванный специалист, вовлеченный в создание ракеты большой дальности, сообщил СМИ, что это «совершенно новая разработка, с нуля», которая началась около 18 месяцев назад.

По его словам, это вооружение не является продолжением старого советского проекта, новая ракета оснащена разгоняющим ее твердотопливным ускорителем, за которым следует реактивный двигатель.

И специалист, и Федоров сообщили изданию, что каждая такая ракета стоит менее $1 млн, и военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

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«Частный рынок невероятно быстро генерирует решение», — заявил глава Минцифры.

Он анонсировал, что в Украине будут доступны все типы ракет — и если у украинцев будет такое собственное оружие, то они будут чувствовать себя более независимо и уверенно.

По мнению Федорова, огромный размер россии также может быть ее уязвимостью:

«Невозможно выработать достаточно систем ПВО для защиты столь обширной территории. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага».

Напомним

Укроборонпром перепрыгнул 16 ступеней и вошел в список 50 лучших оборонных компаний мира. Выручка госконцерна за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.

Компания, которую многие годы критиковали и пытались реформировать, открыла офис в США и заявила, что, среди прочего, будет искать новые возможности для инвестиций, новых партнерств и создавать совместные предприятия.

По сообщению премьера Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже пять контрактов о создании совместных предприятий с лидерами мирового рынка оружия.

Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной о создании совместного производства. Рассматривает возможности создания предприятия, ремонтирующего американскую бронетехнику, и Amentum Services. К производству боеприпасов для Украины присоединилась и американская Northrop Grumman.

Кроме создания совместных предприятий Украина также локализует производство военной техники. Такое соглашение с Украиной подписала британская BAE Sytems, уже открывшая офис в Украине.

Rheinmetal запустил первый завод, на котором ремонтируют БМП, а затем будут ремонтировать и гаубицы. Но главное — планы до конца года запустить производство бронетранспортеров Lynx. О создании «дочки» в Украине заявила также франко-германская KNDS. Компания планирует создать центр техобслуживания самоходных гаубиц CAESAR и печатать запчасти на 3D-принтере.