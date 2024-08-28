Глава Минцифры назвал стоимость украинской ракеты-дрона «Паляныця»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2024, 9:24 Читати українською

Глава Минцифры назвал стоимость украинской ракеты-дрона «Паляныця»

Одна украинская ракета-дрон «Паляныця» стоит дешевле $1 млн, сообщили в интервью Associated Press вице-премьер Михаил Федоров и неназванный специалист, участвующий в этом проекте, пишет Лига.

Одна украинская ракета-дрон «Паляныця» стоит дешевле $1 млн, сообщили в интервью Associated Press вице-премьер Михаил Федоров и неназванный специалист, участвующий в этом проекте, пишет Лига.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноГлава Минцифры считает, что поскольку россия не может выработать достаточно систем противовоздушной обороны, то это открывает для Украины возможность действовать глубоко в российском тылу.
Фото: вице-премьер Михаил Федоров

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Глава Минцифры считает, что поскольку россия не может выработать достаточно систем противовоздушной обороны, то это открывает для Украины возможность действовать глубоко в российском тылу.

Федоров сообщил, что участвует в проектах по разработке украинских ракет с конца 2022 года.

Читайте: Украина впервые применила ракету-дрон «Паляныця» собственного производства

Неназванный специалист, вовлеченный в создание ракеты большой дальности, сообщил СМИ, что это «совершенно новая разработка, с нуля», которая началась около 18 месяцев назад.

По его словам, это вооружение не является продолжением старого советского проекта, новая ракета оснащена разгоняющим ее твердотопливным ускорителем, за которым следует реактивный двигатель.

И специалист, и Федоров сообщили изданию, что каждая такая ракета стоит менее $1 млн, и военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить себестоимость производства.

Читайте: Кабмин выделил 24 миллиарда на закупку дронов для ВСУ

«Частный рынок невероятно быстро генерирует решение», — заявил глава Минцифры.

Он анонсировал, что в Украине будут доступны все типы ракет — и если у украинцев будет такое собственное оружие, то они будут чувствовать себя более независимо и уверенно.

По мнению Федорова, огромный размер россии также может быть ее уязвимостью:

«Невозможно выработать достаточно систем ПВО для защиты столь обширной территории. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага».

Напомним

Укроборонпром перепрыгнул 16 ступеней и вошел в список 50 лучших оборонных компаний мира. Выручка госконцерна за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.

Компания, которую многие годы критиковали и пытались реформировать, открыла офис в США и заявила, что, среди прочего, будет искать новые возможности для инвестиций, новых партнерств и создавать совместные предприятия.

По сообщению премьера Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже пять контрактов о создании совместных предприятий с лидерами мирового рынка оружия.

Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной о создании совместного производства. Рассматривает возможности создания предприятия, ремонтирующего американскую бронетехнику, и Amentum Services. К производству боеприпасов для Украины присоединилась и американская Northrop Grumman.

Кроме создания совместных предприятий Украина также локализует производство военной техники. Такое соглашение с Украиной подписала британская BAE Sytems, уже открывшая офис в Украине.

Rheinmetal запустил первый завод, на котором ремонтируют БМП, а затем будут ремонтировать и гаубицы. Но главное — планы до конца года запустить производство бронетранспортеров Lynx. О создании «дочки» в Украине заявила также франко-германская KNDS. Компания планирует создать центр техобслуживания самоходных гаубиц CAESAR и печатать запчасти на 3D-принтере.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+13
Pablito
Pablito
28 августа 2024, 10:33
#
ТТХ наразі не відомі, але «менше 1 млн доларів» з перспективою ще дещо знизити ціну — досить перспективно виглядає.
+
0
Серый Петров
Серый Петров
28 августа 2024, 11:20
#
Пиз до бол
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Artem Fen и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами