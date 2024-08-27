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27 августа 2024, 14:59 Читати українською

Сколько будут продолжаться отключения света. Ответ Минэнерго

Отключение света будет продолжаться, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы, ситуация сложная, но контролируемая. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Отключение света будет продолжаться, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы, ситуация сложная, но контролируемая.

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Что говорят в Минэнерго

«Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы», — заявила она.

По ее словам, сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах, и там, где это возможно, энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Однако она оценивает ситуацию в энергетике как сложную, но контролируемую.

Читайте: Массированная атака рф: в правительстве пока не могут спрогнозировать ситуацию с электроэнергией на ближайшие месяцы

Массированная атака

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
3212242
3212242
27 августа 2024, 15:11
#
Автор повідомлення — Капітан Очевидність?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 августа 2024, 16:02
#
Ага, при этом на западной после трёх свет не отключают уже, а в центральной и на севере к графику ещё и аварийные ввели.
+
0
Бедный папа
Бедный папа
27 августа 2024, 16:46
#
> «ситуация сложная, но контролируемая» — Светлана Гринчук

будем жить плохо, но недолго
+
0
TAN72
TAN72
27 августа 2024, 17:16
#
Это называется -хзн.
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