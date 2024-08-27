Сколько будут продолжаться отключения света. Ответ Минэнерго

Отключение света будет продолжаться, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы, ситуация сложная, но контролируемая. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

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Что говорят в Минэнерго

«Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы», — заявила она.

По ее словам, сейчас только происходит оценка повреждений на всех объектах, и там, где это возможно, энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Однако она оценивает ситуацию в энергетике как сложную, но контролируемую.

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Массированная атака

Как писал «Минфин», россия нанесла 26 августа самый массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки врага 26 августа пострадали 15 областей. По его словам, целью оккупантов снова стала энергетическая инфраструктура.

НЭК «Укрэнерго» распорядилась ввести экстренные отключения света по всей стране.

Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате обстрелов возникла сложная ситуация в энергетике.