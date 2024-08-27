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27 августа 2024, 12:16 Читати українською

В Австралии разрешили игнорировать сообщения от начальства в нерабочее время

В Австралии с 26 августа в силу вступил закон, который получил среди граждан название «право на отключение». Об этом сообщает ВВС.

В Австралии с 26 августа в силу вступил закон, который получил среди граждан название «право на отключение».
Фото: depositphotos

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Что известно

Новый закон позволяет сотрудникам по всей стране не принимать звонки и игнорировать сообщения начальства после окончания рабочего дня, если они этого захотят, не опасаясь наказания со стороны работодателя. Закон был принят в целях защиты права работников на личную жизнь.

Ранее опрос показал, что австралийцы работают сверхурочно в среднем 281 час в год без дополнительной оплаты.

Аналогичные правила действуют более чем в 20 странах, в основном в Европе и Латинской Америке.

Как отмечает ВВС, закон не запрещает работодателю связываться с сотрудниками в нерабочие часы, однако дает право работнику не отвечать на звонки и сообщения.

В случае, если между начальством и работником возникнут какие-либо споры по поводу новых правил, вначале они будут должны попытаться разрешить разногласия самостоятельно.

Если решение не будет найдено, в дело может вмешаться Австралийская комиссия по справедливому труду (Fair Work Commission, FWC). Она может официально приказать работодателю прекратить контакты с сотрудником после окончания его рабочего дня. А если отказ работника выходить на связь после работы будет сочтен «необоснованным», обязать его отвечать на звонки и сообщения.

Штраф

Невыполнение распоряжений FWC может повлечь за собой штраф в размере до 19 000 австралийских долларов (более $12 000) для сотрудника и до 94 000 австралийских долларов (более $63 000) для компании.

«Закон даст возможность работникам отказываться от необоснованных контактов с начальством вне рабочего времени и обеспечит лучший баланс между работой и личной жизнью», — заявили представители Австралийского совета профсоюзов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:23
#
Посилайте нафіг начальство у вільний час:)
+
0
Strain
Strain
27 августа 2024, 12:47
#
Даже если у нас такое примут — работать оно не будет.
Сообщение от начальства в нерабочее время приходят в основной массе ИТ.
ИТ в нашей стране перевели на ГИГ контракты в которых работодатель пишет что хочет.
Напишет «этим вы соглашаетесь отвечать в нерабочее время» и делов то.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 13:46
#
У нас и без закона в нерабочее время все избегают пересечения с начальством: трубку не берут, сообщения не замечают, какие проблемы? Как хорошо было в те времена, когда у человека, в лучшем случае, был только стационарный домашний телефон — и никаких проблем от начальства в нерабочее время. 😉
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