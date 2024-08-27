В Австралии разрешили игнорировать сообщения от начальства в нерабочее время

В Австралии с 26 августа в силу вступил закон, который получил среди граждан название «право на отключение». Об этом сообщает ВВС.

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Что известно

Новый закон позволяет сотрудникам по всей стране не принимать звонки и игнорировать сообщения начальства после окончания рабочего дня, если они этого захотят, не опасаясь наказания со стороны работодателя. Закон был принят в целях защиты права работников на личную жизнь.

Ранее опрос показал, что австралийцы работают сверхурочно в среднем 281 час в год без дополнительной оплаты.

Аналогичные правила действуют более чем в 20 странах, в основном в Европе и Латинской Америке.

Как отмечает ВВС, закон не запрещает работодателю связываться с сотрудниками в нерабочие часы, однако дает право работнику не отвечать на звонки и сообщения.

В случае, если между начальством и работником возникнут какие-либо споры по поводу новых правил, вначале они будут должны попытаться разрешить разногласия самостоятельно.

Если решение не будет найдено, в дело может вмешаться Австралийская комиссия по справедливому труду (Fair Work Commission, FWC). Она может официально приказать работодателю прекратить контакты с сотрудником после окончания его рабочего дня. А если отказ работника выходить на связь после работы будет сочтен «необоснованным», обязать его отвечать на звонки и сообщения.

Штраф

Невыполнение распоряжений FWC может повлечь за собой штраф в размере до 19 000 австралийских долларов (более $12 000) для сотрудника и до 94 000 австралийских долларов (более $63 000) для компании.

«Закон даст возможность работникам отказываться от необоснованных контактов с начальством вне рабочего времени и обеспечит лучший баланс между работой и личной жизнью», — заявили представители Австралийского совета профсоюзов.