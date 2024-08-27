С начала года расходы Украины на безопасность и оборону уже превысили 1 трлн грн

1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета — 161,6 млрд грн, сообщили в Минфине.