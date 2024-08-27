1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета — 161,6 млрд грн, сообщили в Минфине.
С начала года расходы Украины на безопасность и оборону уже превысили 1 трлн грн
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Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
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Безопасность и оборона остается самой большой статьей расходов государственного бюджета.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Народ будуть обдирати як липку!
«Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність — це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року — це те, що нам потрібно для того, аби оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром», — сказав він.
За словами Шмигаля, віднайти необхідні кошти планується, в першу чергу, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. Прем'єр підкреслив, що ринок, фінансові інституції та банки готові до цього, і є потенціал до кінця цього року.
Другим кроком Шмигаль назвав збільшення ставки податку на прибуток для банків, третім — розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.
«Також запроваджуємо принцип „воюй або працюй“, який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету», — наголосив очільник уряду.
«Тут у нас є декілька сценаріїв, за якими ми працюємо, зокрема, це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатися в цьому напрямку, наша ціль — отримати всі 300 млрд, які є замороженими. Зараз перший крок, ми працюємо над тим, щоб отримати 50 млрд доларів від наших партнерів у якості першого внеску, гранту з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми» — сказав прем'єр.