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27 августа 2024, 10:15 Читати українською

С начала года расходы Украины на безопасность и оборону уже превысили 1 трлн грн

1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в июле использовано из госбюджета — 161,6 млрд грн, сообщили в Минфине.

1 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средства были направлены на:

  • денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.

Читайте: В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета (инфографика)

Безопасность и оборона остается самой большой статьей расходов государственного бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:17
#
Народ податками за все заплатить…
+
+15
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:37
#
У бюджеті не вистачає понад 500 млрд гривень: Шмигаль розповів, де планують брати гроші.
Народ будуть обдирати як липку!
«Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність — це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 млрд грн цього року — це те, що нам потрібно для того, аби оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром», — сказав він.
За словами Шмигаля, віднайти необхідні кошти планується, в першу чергу, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. Прем'єр підкреслив, що ринок, фінансові інституції та банки готові до цього, і є потенціал до кінця цього року.
Другим кроком Шмигаль назвав збільшення ставки податку на прибуток для банків, третім — розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.
«Також запроваджуємо принцип „воюй або працюй“, який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету», — наголосив очільник уряду.
+
+15
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:37
#
Щодо наповнення цивільної частини бюджету, Шмигаль зазначив, що робота з партнерами ведеться щодня. За його словами, у влади є розуміння, як закрити цей рік, а на наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 мільярдів доларів.
«Тут у нас є декілька сценаріїв, за якими ми працюємо, зокрема, це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатися в цьому напрямку, наша ціль — отримати всі 300 млрд, які є замороженими. Зараз перший крок, ми працюємо над тим, щоб отримати 50 млрд доларів від наших партнерів у якості першого внеску, гранту з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми» — сказав прем'єр.
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