В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета (инфографика)

В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.