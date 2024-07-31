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31 июля 2024, 14:42 Читати українською

В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета (инфографика)

В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, сообщает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Структура расходов в функциональной разбивке выглядела следующим образом:

  • Оборона — 50,9%,
  • Общественный порядок, безопасность, судебная власть — 14,8%,
  • Социальная защита — 11,6%
  • Обслуживание госдолга — 7%,
  • Трансферты местным бюджетам (в которых львиную долю занимает образовательная субвенция) — 5,2%,
  • Медицина — 4,7%,
  • Экономическая деятельность — 2,2%,
  • Образование — 1,6%,
  • Общегосударственные функции (в т.ч. высшие органы госуправления, местные власти, финансовая и внешнеполитическая деятельность, без силовых структур) — 1,2%,
  • Остальные функции — 0,8%.

Напомним

«Минфин» писал, что расходы общего фонда госбюджета в июне составляли 286,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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